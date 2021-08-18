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В Турции сообщили, что «Фенербахче» готов сделать «Краснодару» предложение по Вилене

23:03
Тонни Вилена. Фото ФК «Краснодар».
Тонни Вилена. Фото ФК «Краснодар».
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«Фенербахче» обратил внимание на полузащитника «Краснодара» Тонни Вилену. Турецкий клуб готов сделать предложение по трансферу 26-летнего игрока сборной Нидерландов, сообщает Fotomac.

Ранее футболист на попал в заявку на матч 4-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (3:2). Главный тренер «быков» Виктор Гончаренко объявил это дисциплинарными причинами и подчеркнул, что футболист «по-своему понимает свой контракт».

После этого появилась информация, что у Вилены была договоренность с клубом, что он может покинуть команду этим летом. Однако «Краснодар» ответил отказом на все предложения от других клубов.

Нидерландец перешел в российскую команду из «Фейеноорда» в 2019 году за 9 миллионов евро. В прошлом сезоне чемпионата России Вильена принял участие в 24 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. В нынешнем сезоне РПЛ на его счету 2 гола в 3 матчах.

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Иван Шитик все материалы автора

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