«Краснодар» представил третью форму на сезон: «Она бросает вызов традициям»

«Краснодар» показал третий комплект формы на новый сезон. Запасной комплект белого цвета, его производитель – компания Puma.

«18 августа технический партнер ФК «Краснодар» компания Puma презентовала третий игровой комплект, — говорится в сообщении на сайте клуба. — Он бросает вызов традициям, представляя футбольную форму в совершенно новом формате, объединяющем культуру футбола и уличной одежды.

Новые футболки сочетают 100 процентов переработанного полиэстера с передовой технологией терморегуляции dryCELL компании Puma. Это позволяет им идеально сидеть на игроках, не ограничивая их мобильность, а также обеспечивать сухость и комфорт.

Привлекательной особенностью третьего комплекта является находящееся на уровне сердца название клуба, нанесенное индивидуальным клубным шрифтом».

Новая форма уже поступила в продажу.