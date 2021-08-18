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«Краснодар» представил третью форму на сезон: «Она бросает вызов традициям»

21:29
Игрок «Краснодара» в новой форме. Фото ФК «Краснодар»
Игрок «Краснодара» в новой форме. Фото ФК «Краснодар»
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«Краснодар» показал третий комплект формы на новый сезон. Запасной комплект белого цвета, его производитель – компания Puma.

«18 августа технический партнер ФК «Краснодар» компания Puma презентовала третий игровой комплект, — говорится в сообщении на сайте клуба. — Он бросает вызов традициям, представляя футбольную форму в совершенно новом формате, объединяющем культуру футбола и уличной одежды.

Новые футболки сочетают 100 процентов переработанного полиэстера с передовой технологией терморегуляции dryCELL компании Puma. Это позволяет им идеально сидеть на игроках, не ограничивая их мобильность, а также обеспечивать сухость и комфорт.

Привлекательной особенностью третьего комплекта является находящееся на уровне сердца название клуба, нанесенное индивидуальным клубным шрифтом».

Новая форма уже поступила в продажу.

Дополнительная информация:

https://fckrasnodar.ru/fan/video/object/?object_id=139956

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Евгений Петров все материалы автора

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