В Турции надеются на успех Кахигао в «Спартаке»

Турецкий журналист Джанер Исбегендир ответил на вопрос «СЭ» о новом спортивном директоре «Спартака» Франсисе Кахигао.

«Я надеюсь, что у Кахигао получится в «Спартаке». Слова Венгера? Он знает его очень хорошо. Так что не сомневаюсь, что он знает, чего Франсис может достичь», — сказал Исбегендир «СЭ».

Ранее пост спортивного директора занимал 33-летний Томаш Амарал. Португалец работал в «Спартаке» с декабря 2023 года по ноябрь 2024-го.

Кахигао 23 года был главой отдела международного скаутинга «Арсенала». В 2020-м испанец занимал должность технического директора Федерации футбола Чили. Последним местом работы Франсиса был «Галатасарай», где он возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.