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Мелик-Гусейнов: «Жалею, что Дзюба в свое время не перешел в «Пари НН»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов признался, что жалеет о том, что форвард Артем Дзюба не перешел в нижегородский клуб.

«Лично я жалею, что Дзюба в свое время к нам не перешел. Может, Дзюба и не вписался бы в клуб с учетом нашего рисунка игры, состава. По-человечески лично я жалею, что он не присоединился к «Пари НН», — приводит «РБ Спорт» слова гендиректора.

Дзюба был близок к переходу в «Пари НН» в январе 2023 года. С февраля 2023-го он выступал за «Локомотив», а в сентябре 2024-го присоединился к «Акрону». В нынешнем сезоне 36-летний форвард провел 11 матчей за тольяттинскую команду, забив 3 мяча и отдав 3 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Давид Мелик-Гусейнов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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 - : -
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