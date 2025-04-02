В Тольятти появился мурал с Артемом Дзюбой

На одном из домов в Тольятти появился мурал с изображением нападающего «Акрона» и сборной России Артема Дзюбы.

Пресс-служба клуба сообщает, что огромная фигура футболиста возвышается над Жигулевскими горами и находится на улице Ульяны Громовой, 14.

36-летний форвард забил свой 234-й гол в карьере в матче против «Крыльев Советов» (2:0) в 20-м туре РПЛ. Дзюба обогнал Александра Кержакова и стал единоличным лидером «Клуба 100» — списка лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.

Также в марте 2025 года Дзюба в товарищеском матче сборной России против Гренады (5:0) установил рекорд по количеству голов за национальную команду (31), обойдя Кержакова (30).