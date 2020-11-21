В «Тамбове» рассказали о состоянии здоровья Георгия Ярцева
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о самочувствии вице-президента клуба Георгия Ярцева.
— Общался с Георгием Александровичем за 10 минут до матча, — рассказал «СЭ» Худяков. — Он в больнице, состояние стабильное, все хорошо. Подтвердился ли ковид? Вроде нет. (Севастиан Терлецкий)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю