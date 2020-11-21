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В «Тамбове» рассказали о состоянии здоровья Георгия Ярцева

16:10
Георгий Ярцев. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Георгий Ярцев. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о самочувствии вице-президента клуба Георгия Ярцева.

— Общался с Георгием Александровичем за 10 минут до матча, — рассказал «СЭ» Худяков. — Он в больнице, состояние стабильное, все хорошо. Подтвердился ли ковид? Вроде нет. (Севастиан Терлецкий)

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