«Спартак» о ситуации с Промесом: «Решение суда не вступило в силу, у Квинси есть время на обжалование»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов выступил с заявлением по поводу ситуации с нападающим клуба Квинси Промесом.

В понедельник, 19 июня суд Амстердама приговорил футболиста к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата летом 2020 года.

«Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом», — заявил Зеленов.

Помимо инцидента с двоюродным братом, Промес также подозревается в контрабанде наркотиков.

В марте 2023 года 31-летнему нидерландцу отказали в получении российского гражданства.