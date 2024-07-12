Источник: «Зенит» и «Спартак» не могут договориться по сумме трансфера Соболева и бонусам
«Зенит» и «Спартак» продолжают переговоры по возможному переходу нападающего красно-белых Александра Соболева, сообщает Metaratings.
По информации источника, клубы не могут сойтись по сумме трансфера и бонусной части сделки. Ожидается, что как только это произойдет, футболист вылетит в Санкт-Петербург.
В минувшем сезоне Соболев принял участие в 34 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач. 27-летний нападающий выступает за красно-белых с 2020 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Соболева в 7,5 миллиона евро. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.
Источник: Metaratings
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Кр. Советов – Зенит
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|20.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
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Пари НН – Рубин
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