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Сегодня, 22:05

В «Спартаке» сообщили, что Андрей Ещенко будет работать с академией клуба

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Андрей Ещенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что тренер Андрей Ещенко останется в структуре команды на другой позиции. Ранее 38-летний россиянин входил в тренерский штаб красно-белых.

«В связи со сменой тренерского штаба «Спартак» предложил Андрею Ещенко остаться в структуре клуба, но на другой позиции. Это действительно будет связано с работой академии. Сейчас мы обговариваем с Андреем последние детали», — сказал Зеленов.

Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил об уходе Ещенко из тренерского штаба команды.

Ещенко работал в тренерском штабе «Спартака» с января 2022 года — с момента завершения карьеры футболиста.

Андрей Ещенко
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