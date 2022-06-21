В «Спартаке» сообщили, что Андрей Ещенко будет работать с академией клуба

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что тренер Андрей Ещенко останется в структуре команды на другой позиции. Ранее 38-летний россиянин входил в тренерский штаб красно-белых.

«В связи со сменой тренерского штаба «Спартак» предложил Андрею Ещенко остаться в структуре клуба, но на другой позиции. Это действительно будет связано с работой академии. Сейчас мы обговариваем с Андреем последние детали», — сказал Зеленов.

Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил об уходе Ещенко из тренерского штаба команды.

Ещенко работал в тренерском штабе «Спартака» с января 2022 года — с момента завершения карьеры футболиста.