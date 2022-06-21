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«Зенит» в серии пенальти победил «Нижний Новгород» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
21 июня. «Зенит» — «Нижний Новгород».
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» в стартовом матче товарищеского турнира «Кубок Матч Премьер» играл против «Нижнего Новгорода». Основное время встречи закончилось со счетом 1:1.

Счет в матче в первом тайме открыл нападающий «Зенита» Малком. Однако нижегородцы очень быстро выравняли положение: отличился защитник Кирилл Гоцук.

Согласно регламенту турнира, победитель встречи определялся в серии пенальти. Точнее оказались футболисты «Зенита» — 5:3.

Отметим, что в этой встрече в составе «Зенита» дебютировал полузащитник Зелимхан Бакаев. Он вышел на поле после перерыва на замену. В серии пенальти Зелимхан свой удар реализовал.

Таким образом, по итогам первой встречи «Зенит» набрал 2 очка, «Нижний» — 1. Также в турнире принимают участие ЦСКА и «Сочи».

Следующий матч турнира пройдет 25 июня, в нем встретятся «Сочи» и «Зенит».

Россия. Кубок Матч Премьер.
21 июн, 20:00. Смена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
Нижний Новгород
Голы
Малком, 32 (1:0), Гоцук, 39 (1:1)
Серия пенальти
- (). - (). - (). - (). - (). - (). - (). - ()
Зенит
Одоевский (Кержаков, 46, Бязров, 90+1) Клаудиньо (Кузяев, 46) Адамов Мостовой (Столбов, 65) Чистяков (Скроботов, 76) Малком (Бакаев, 46) Дуглас Сантос (Сандрачук, 65) Сергеев (Михайлов, 77) Круговой (Козлов, 87) Кравцов Сутормин
Нижний Новгород
Стоцкий (Воропаев, 42) Рыбчинский (Кротов, 46) Масоэро Шарипов (Машуков, 65) Каккоев (Горбунов, 65) Калинский (Югалдин, 87) Гоцук Берковский (Милсон, 73) Пенчиков Сулейманов (Александров, 65, Нигматуллин, Анисимов, 46)
Предупреждения
Чистяков 70’  - 
Судьи
Амелин (Тула) Жвакин (Ленинградская область) Иванов (Кострома)
ВАР
Пустовойтова (Москва) Чельцов (Москва)

Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
8
27
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2
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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