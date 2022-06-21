«Зенит» в серии пенальти победил «Нижний Новгород» в товарищеском матче
«Зенит» в стартовом матче товарищеского турнира «Кубок Матч Премьер» играл против «Нижнего Новгорода». Основное время встречи закончилось со счетом 1:1.
Счет в матче в первом тайме открыл нападающий «Зенита» Малком. Однако нижегородцы очень быстро выравняли положение: отличился защитник Кирилл Гоцук.
Согласно регламенту турнира, победитель встречи определялся в серии пенальти. Точнее оказались футболисты «Зенита» — 5:3.
Отметим, что в этой встрече в составе «Зенита» дебютировал полузащитник Зелимхан Бакаев. Он вышел на поле после перерыва на замену. В серии пенальти Зелимхан свой удар реализовал.
Таким образом, по итогам первой встречи «Зенит» набрал 2 очка, «Нижний» — 1. Также в турнире принимают участие ЦСКА и «Сочи».
Следующий матч турнира пройдет 25 июня, в нем встретятся «Сочи» и «Зенит».
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
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|0-0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
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|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
|0
|0-0
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|15.07
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Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
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Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
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Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
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Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
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Химки – Зенит
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