«Зенит» в серии пенальти победил «Нижний Новгород» в товарищеском матче

«Зенит» в стартовом матче товарищеского турнира «Кубок Матч Премьер» играл против «Нижнего Новгорода». Основное время встречи закончилось со счетом 1:1.

Счет в матче в первом тайме открыл нападающий «Зенита» Малком. Однако нижегородцы очень быстро выравняли положение: отличился защитник Кирилл Гоцук.

Согласно регламенту турнира, победитель встречи определялся в серии пенальти. Точнее оказались футболисты «Зенита» — 5:3.

Отметим, что в этой встрече в составе «Зенита» дебютировал полузащитник Зелимхан Бакаев. Он вышел на поле после перерыва на замену. В серии пенальти Зелимхан свой удар реализовал.

Таким образом, по итогам первой встречи «Зенит» набрал 2 очка, «Нижний» — 1. Также в турнире принимают участие ЦСКА и «Сочи».

Следующий матч турнира пройдет 25 июня, в нем встретятся «Сочи» и «Зенит».