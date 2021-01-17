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В «Спартаке» рассказали подробности переговоров по Промесу

15:44
Квинси Промес. Фото NOS
Квинси Промес. Фото NOS
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Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал «СЭ» о подробностях переговоров по возвращению в московский клуб полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.

Ранее Sport24 сообщил о нежелании «Аякса» отдавать Промеса в аренду.

— Стороны находятся в контакте. Пока это все. Договоренностей никаких нет. Это очень сложные переговоры. Ни о каких шансах речь идти не может. Кроме того, что я сказал, не могу сказать. Когда ждать новых подробностей? Нам чем быстрее, тем лучше, но пока этапов нет. Нет ни официального предложения, ни отказа.

(Константин Колмаков)

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