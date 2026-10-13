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В «Спартаке» рассказали о возможной установке памятника в честь Никиты Симоняна

Кахигао — о Симоняне: «Великолепный бомбардир, тренер и легенда «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Никита Симонян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос «СЭ» о Никите Симоняне.

— Что вы знаете о Симоняне?

— Легендарная фигура в российском футболе. Великолепный бомбардир, тренер, легенда «Спартака». Думаю, очень важно помнить своих легенд. А нам помнить о наследии Никиты Симоняна.

— Будет ли открыт памятник в честь Симоняна?

— Я тоже об этом слышал. Думаю, да, но на сто процентов подтвердить не могу.

— С кем бы вы сравнили Симоняна?

— Нам не стоит сравнивать его с кем-то. Он величина и прославлял «Спартак». Когда ты настолько большая фигура, сравнения неуместны. Как говорят в Испании, он unico («неповторимый» в переводе с испанского), — сказал Кахигао «СЭ».

Симонян — олимпийский чемпион 1956 года, лучший бомбардир в истории «Спартака» и многолетний первый вице-президент РФС. В качестве футболиста он четырежды становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок страны. На тренерском посту трижды побеждал в чемпионате СССР и четыре раза — в Кубке.

В 2025 году Симоняну присвоили звание Героя Труда Российской Федерации. Он ушел из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет.

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Никита Симонян
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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