Кахигао — о Симоняне: «Великолепный бомбардир, тренер и легенда «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос «СЭ» о Никите Симоняне.

— Что вы знаете о Симоняне?

— Легендарная фигура в российском футболе. Великолепный бомбардир, тренер, легенда «Спартака». Думаю, очень важно помнить своих легенд. А нам помнить о наследии Никиты Симоняна.

— Будет ли открыт памятник в честь Симоняна?

— Я тоже об этом слышал. Думаю, да, но на сто процентов подтвердить не могу.

— С кем бы вы сравнили Симоняна?

— Нам не стоит сравнивать его с кем-то. Он величина и прославлял «Спартак». Когда ты настолько большая фигура, сравнения неуместны. Как говорят в Испании, он unico («неповторимый» в переводе с испанского), — сказал Кахигао «СЭ».

Симонян — олимпийский чемпион 1956 года, лучший бомбардир в истории «Спартака» и многолетний первый вице-президент РФС. В качестве футболиста он четырежды становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок страны. На тренерском посту трижды побеждал в чемпионате СССР и четыре раза — в Кубке.

В 2025 году Симоняну присвоили звание Героя Труда Российской Федерации. Он ушел из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет.

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