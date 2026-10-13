Аленичев: «На сто лет хотели пригласить сборную мира против сборной СССР. Через месяц Симонян ушел...»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос «СЭ» о Никите Симоняне.

— Какое самое главное воспоминание о нем?

— Последний разговор с ним был ровно год назад. То ли 8, то ли 9 октября. На одном мероприятии сказали ему: «Никита Павлович, на следующий год сто лет. Сделаем все возможное, чтобы состоялся какой-то интересный матч». Хотели пригласить сборную мира. Думали против сборной СССР или против сборной России. Через месяц Никита Павлович, к сожалению, ушел... Конечно, это феноменальный человек. Сколько раз с ним общался, он всегда столько полезных советов давал. Тем более в таком спокойном тоне. Личность просто потрясающая, — сказал Аленичев «СЭ».

Симонян — олимпийский чемпион 1956 года, лучший бомбардир в истории «Спартака» и многолетний первый вице-президент РФС. В качестве футболиста он четырежды становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок страны. На тренерском посту трижды побеждал в чемпионате СССР и четыре раза — в Кубке.

В 2025 году Симоняну присвоили звание Героя Труда Российской Федерации. Он ушел из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет.

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