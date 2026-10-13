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Экс-игрок «Зенита» и сборной России Олег Шатов рассказал о своем опыте тренерской работы в «Урале»

Шатов — о работе в «Урале»: «Многие матчи ребята играли за тренера, потому что я был с ними честен»

Алексей Михайлов

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Олег Шатов рассказал о своем опыте тренерской работы в «Урале».

«У меня был сложный эпизод, потому что еще большинство футболистов знали меня как игрока. Я не так давно закончил, и за короткий промежуток времени уже стал их тренером. Они меня прекрасно знали как игрока. Я всегда говорил, что нужно говорить правду, быть честным друг перед другом.

Наверное, тот футбол, та идея, которую я им давал, они подхватили ее, воплотились вокруг этой идеи. Ну и, наверное, в том числе, как я видел, многие матчи они играли и за тренера, потому что я был с ними честен, искреннен, откровенен. И то, что я говорил, мои слова не расходились с делом.

Я им очень сильно благодарен, за тот небольшой, короткий период времени, который у нас был. Самое важное команда уловила ту футбольную составляющую, которую мы своим тренерским штабом пытались до них донести: футбол это праздник, это удовольствие. Это не каторга. От каждой тренировки, от каждого дня в футболе нужно получать удовольствие, потому что время очень быстро бежит. И на каждой установке, когда я заходил, смотрю хмурые лица. Говорю: «ребят, улыбайтесь». В первое время смотрели на меня, думали, что я говорю. «Вы счастливчики, потому что выходите заниматься любимой профессией, любимым делом». К сожалению, я уже не могу. Я могу только вспоминать в прошлом, в этих моментах», — приводят «Вести» слова Шатова из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России».

После завершения игровой карьеры в 2023 году 36-летний Шатов начал обучение на тренерскую лицензию УЕФА-А. С ноября 2024 года по июнь 2025 Шатов провел 21 матч в качестве исполняющего обязанности главного тренера екатеринбургской команды, сменив на тренерском посту Евгения Аверьянова.

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Источник: эфир телеканала «Россия 24»
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Олег Шатов
Футбол
ФК Урал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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