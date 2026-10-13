Шатов — о работе в «Урале»: «Многие матчи ребята играли за тренера, потому что я был с ними честен»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Олег Шатов рассказал о своем опыте тренерской работы в «Урале».

«У меня был сложный эпизод, потому что еще большинство футболистов знали меня как игрока. Я не так давно закончил, и за короткий промежуток времени уже стал их тренером. Они меня прекрасно знали как игрока. Я всегда говорил, что нужно говорить правду, быть честным друг перед другом.

Наверное, тот футбол, та идея, которую я им давал, они подхватили ее, воплотились вокруг этой идеи. Ну и, наверное, в том числе, как я видел, многие матчи они играли и за тренера, потому что я был с ними честен, искреннен, откровенен. И то, что я говорил, мои слова не расходились с делом.

Я им очень сильно благодарен, за тот небольшой, короткий период времени, который у нас был. Самое важное — команда уловила ту футбольную составляющую, которую мы своим тренерским штабом пытались до них донести: футбол — это праздник, это удовольствие. Это не каторга. От каждой тренировки, от каждого дня в футболе нужно получать удовольствие, потому что время очень быстро бежит. И на каждой установке, когда я заходил, смотрю — хмурые лица. Говорю: «ребят, улыбайтесь». В первое время смотрели на меня, думали, что я говорю. «Вы — счастливчики, потому что выходите заниматься любимой профессией, любимым делом». К сожалению, я уже не могу. Я могу только вспоминать в прошлом, в этих моментах», — приводят «Вести» слова Шатова из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России».

После завершения игровой карьеры в 2023 году 36-летний Шатов начал обучение на тренерскую лицензию УЕФА-А. С ноября 2024 года по июнь 2025 Шатов провел 21 матч в качестве исполняющего обязанности главного тренера екатеринбургской команды, сменив на тренерском посту Евгения Аверьянова.

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