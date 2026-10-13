Шатов — о работе в «Урале»: «Многие матчи ребята играли за тренера, потому что я был с ними честен»
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Олег Шатов рассказал о своем опыте тренерской работы в «Урале».
«У меня был сложный эпизод, потому что еще большинство футболистов знали меня как игрока. Я не так давно закончил, и за короткий промежуток времени уже стал их тренером. Они меня прекрасно знали как игрока. Я всегда говорил, что нужно говорить правду, быть честным друг перед другом.
Наверное, тот футбол, та идея, которую я им давал, они подхватили ее, воплотились вокруг этой идеи. Ну и, наверное, в том числе, как я видел, многие матчи они играли и за тренера, потому что я был с ними честен, искреннен, откровенен. И то, что я говорил, мои слова не расходились с делом.
Я им очень сильно благодарен, за тот небольшой, короткий период времени, который у нас был. Самое важное — команда уловила ту футбольную составляющую, которую мы своим тренерским штабом пытались до них донести: футбол — это праздник, это удовольствие. Это не каторга. От каждой тренировки, от каждого дня в футболе нужно получать удовольствие, потому что время очень быстро бежит. И на каждой установке, когда я заходил, смотрю — хмурые лица. Говорю: «ребят, улыбайтесь». В первое время смотрели на меня, думали, что я говорю. «Вы — счастливчики, потому что выходите заниматься любимой профессией, любимым делом». К сожалению, я уже не могу. Я могу только вспоминать в прошлом, в этих моментах», — приводят «Вести» слова Шатова из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России».
После завершения игровой карьеры в 2023 году 36-летний Шатов начал обучение на тренерскую лицензию УЕФА-А. С ноября 2024 года по июнь 2025 Шатов провел 21 матч в качестве исполняющего обязанности главного тренера екатеринбургской команды, сменив на тренерском посту Евгения Аверьянова.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1