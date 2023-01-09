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Сегодня, 17:14

В «Спартаке» рассказали о привлечении молодых игроков к январским сборам основной команды

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ближайших планах команды.

«Спартак» выходит из отпуска 10 января. В ближайшее время тренерский штаб прилетит в Москву. Оправились ли Мозес и Мартинс от травм? Состояние здоровья игроков будет оцениваться врачами по результатам углубленного медицинского обследования. «Спартак» всегда привлекает к сборам молодых игроков. Кто конкретно отправится с командой на сбор сейчас — решит тренер по результатам УМО. Изменений в расписании товарищеских матчей пока нет", — приводит слова Зеленова Metaratings.ru.

11 и 12 января футболисты «Спартака» пройдут в Москве углубленное медицинское обследование, а на следующий день отправятся в ОАЭ, где проведут два сбора. Третий сбор «красно-белых» пройдет в турецком Белеке.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-spartake-rasskazali-o-privlechenii-molodykh-igrokov-k-yanvarskim-sboram-osnovnoi-komandy-218623/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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