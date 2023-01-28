В «Спартаке» рассказали, когда новички команды смогут оформить Fan ID

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, когда новички команды могут оформить Fan ID для выступления в чемпионате России.

Ранее «Спартак» объявил о переходе в команду парагвайца Алексиса Дуарте и португальца Томаша Товареша.

«Получат (Fan ID) так же, как это сделали остальные — по отработанной схеме и в необходимые сроки», — сообщил Зеленов «РБ Спорт».

Система идентификации болельщиков была внедрена в чемпионате России с начала текущего сезона только на пяти стадионах. Но в весенней части турнира технология уже должна работать на стадионах всех клубов РПЛ.