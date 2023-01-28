Родригао: «В РПЛ все привыкли, что «Зенит» — чемпион. Каждая команда настраивается на нас особо»

Защитник «Зенита» Родригао в интервью «СЭ» оценил шансы петербургской команды завоевать пятое чемпионство подряд.

— У «Зенита» отрыв в шесть очков от второго места. Что может помешать вам выиграть чемпионат? — вопрос Родригао.

— Факторов много. В жизни вообще куда больше помех, чем вещей, помогающих тебе. «Зенит» уже четыре года подряд становился чемпионом, и, конечно же, в премьер-лиге все к этому привыкли. Каждая команда настраивается на «Зенит» особо, все проводят матчи против нас не так, как обычно. Мы должны понимать, что весенняя часть сезона будет отличаться от осенней. Первая половина чемпионата — в большей степени тактико-техническая, участники берут разгон, а вторая половина будет физической, силовой, потому что все команды станут бороться за непосредственные цели — остаться в премьер-лиге или попасть в топ-3. Нам нельзя думать о том, что шесть очков означают титул в кармане. Надо серьезно поработать на сборах и хорошо подготовиться к возобновлению сезона.