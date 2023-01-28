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Сегодня, 17:00

Родригао считает, что капитаном «Зенита» должен стать Дуглас Сантос

Гоша Чернов
Корреспондент
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Дуглас Сантос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Зенита» Родригао в интервью «СЭ» рассказал о том, что желает удачи Деяну Ловрену в новом клубе — «Лионе».

— Команду покинул Деян Ловрен. Для тебя это стало сюрпризом?

— И да и нет. Деян замечательно сыграл на чемпионате мира. Было понятно, что после такого турнира он получит не одно предложение. Считаю, если доволен и он, и клуб, то это идеально. Я рад за Деяна: он был нашим капитаном, одним из лидеров команды. Очень харизматичный человек и большой профессионал. Я счастлив, что какое-то время поиграл с ним вместе. От всей души желаю ему удачи в его дальнейшей карьере.

— Без Ловрена «Зенит» лишился капитана. Густаво Мантуан считает, что новым капитаном должен стать Дуглас Сантос. А ты бы кого выбрал?

— Я думаю, что у нас много игроков, заслуживающих капитанскую повязку по времени, проведенному в клубе. В тех матчах, когда отсутствовал Ловрен, капитаном был Дуглас, поэтому и я бы выбрал его. Он заслуживает эту роль за отношение к работе, за самоотдачу, за стабильную игру на самом высоком уровне, за лидерские и человеческие качества.

— В «Зенит» переходят новые бразильцы — Роберт Ренан и Ду Кейрос. Что знаешь о них?

— Если честно, очень мало. Когда они заиграли во взрослом футболе, я уже выступал в Европе. Но если «Зенит» выбрал этих футболистов, значит, они обладают достаточными качествами для укрепления состава чемпиона России. Признаюсь, что жду приезда Роберта Ренана не только потому, что он играет на одной позиции со мной. Я узнал, что мы с ним из одного города — Бразилиа. Играя за рубежом, довольно сложно встретить футболиста из родного города. Хочу с ним познакомиться, узнать его историю жизни. Естественно, как и другие одноклубники, я помогу Ренану и Ду Кейросу в адаптации к российскому футболу.

Родригао (второй справа) разнимается дерущихся. «Независимо от произошедшего «Спартак» остается сильным соперником». Родригао — о драке, Бразилии и гражданстве РФ

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина 6 3 4
Арина Соболенко 4 6 6
Матч завершен

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
Деян Ловрен
Дуглас Сантос
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
ФК Зенит
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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