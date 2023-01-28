Родригао считает, что капитаном «Зенита» должен стать Дуглас Сантос

Защитник «Зенита» Родригао в интервью «СЭ» рассказал о том, что желает удачи Деяну Ловрену в новом клубе — «Лионе».

— Команду покинул Деян Ловрен. Для тебя это стало сюрпризом?

— И да и нет. Деян замечательно сыграл на чемпионате мира. Было понятно, что после такого турнира он получит не одно предложение. Считаю, если доволен и он, и клуб, то это идеально. Я рад за Деяна: он был нашим капитаном, одним из лидеров команды. Очень харизматичный человек и большой профессионал. Я счастлив, что какое-то время поиграл с ним вместе. От всей души желаю ему удачи в его дальнейшей карьере.

— Без Ловрена «Зенит» лишился капитана. Густаво Мантуан считает, что новым капитаном должен стать Дуглас Сантос. А ты бы кого выбрал?

— Я думаю, что у нас много игроков, заслуживающих капитанскую повязку по времени, проведенному в клубе. В тех матчах, когда отсутствовал Ловрен, капитаном был Дуглас, поэтому и я бы выбрал его. Он заслуживает эту роль за отношение к работе, за самоотдачу, за стабильную игру на самом высоком уровне, за лидерские и человеческие качества.

— В «Зенит» переходят новые бразильцы — Роберт Ренан и Ду Кейрос. Что знаешь о них?

— Если честно, очень мало. Когда они заиграли во взрослом футболе, я уже выступал в Европе. Но если «Зенит» выбрал этих футболистов, значит, они обладают достаточными качествами для укрепления состава чемпиона России. Признаюсь, что жду приезда Роберта Ренана не только потому, что он играет на одной позиции со мной. Я узнал, что мы с ним из одного города — Бразилиа. Играя за рубежом, довольно сложно встретить футболиста из родного города. Хочу с ним познакомиться, узнать его историю жизни. Естественно, как и другие одноклубники, я помогу Ренану и Ду Кейросу в адаптации к российскому футболу.