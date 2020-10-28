В «Спартаке» прокомментировали положительные тесты на коронавирус в академии

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что в юношеских командах красно-белых обнаружены случаи заболевания коронавирусом.

Отмечается, что академия закрыта не будет: заразившиеся футболисты изолированы и отстранены от тренировок.

«В командах 2003 и 2004 годов рождения академии «Спартака» получены два положительных теста на COVID-19. Игроки и контактная группа изолированы и отстранены от тренировок. Команды других возрастов занимаются в обычном режиме», — сказал Фетисов.