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В «Спартаке» прокомментировали положительные тесты на коронавирус в академии

22:12
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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что в юношеских командах красно-белых обнаружены случаи заболевания коронавирусом.

Отмечается, что академия закрыта не будет: заразившиеся футболисты изолированы и отстранены от тренировок.

«В командах 2003 и 2004 годов рождения академии «Спартака» получены два положительных теста на COVID-19. Игроки и контактная группа изолированы и отстранены от тренировок. Команды других возрастов занимаются в обычном режиме», — сказал Фетисов.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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