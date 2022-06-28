В «Спартаке» подтвердили прекращение сотрудничества с одним из спонсоров

Как ранее сообщал «СЭ», «Спартак» и автомобильный концерн «Ниссан» прекращают сотрудничество.

«30 июня заканчивается срок текущего контракта. Благодарим партнера за долгосрочное сотрудничество. Сейчас находимся в проработке других вариантов в данной категории», — заявил коммерческий директор московского клуба Рустам Махмутов.

27 июня владелец «Спартака» Леонид Федун, который занимал пост вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ» по стратегическому развитию, покинул должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

Сам Федун заявил, что эта ситуация не повлияет на футбольный клуб.