«Торпедо» сыграло вничью с «Волгарем» в товарищеском матче
«Торпедо» 28 июня провело товарищеский матч против «Волгаря». Встреча закончилась вничью со счетом 1:1.
В составе московского клуба отличился нападающий Максим Турищев.
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеский матч
«Торпедо» — «Волгарь» — 1:1 (0:0)
Голы: Баев, 75 (0:1). Турищев, 85 (1:1).
«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Темников, Шумских, Кожемякин, Померко, Султонов, Нетфуллин, Лебеденко, Караев, Калмыков.
28 июня. Раменское. Стадион «Сатурн».
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|0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|
7
|Ахмат
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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