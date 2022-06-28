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«Торпедо» сыграло вничью с «Волгарем» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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«Торпедо» 28 июня провело товарищеский матч против «Волгаря». Встреча закончилась вничью со счетом 1:1.

В составе московского клуба отличился нападающий Максим Турищев.

Товарищеские матчи. Клубы

Товарищеский матч

«Торпедо» — «Волгарь» — 1:1 (0:0)

Голы: Баев, 75 (0:1). Турищев, 85 (1:1).

«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Темников, Шумских, Кожемякин, Померко, Султонов, Нетфуллин, Лебеденко, Караев, Калмыков.

28 июня. Раменское. Стадион «Сатурн».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
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Франция U19
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ТБ 2.5

19%

1.53

Обе забьют - да

11%

1.84
ФК Волгарь
ФК Торпедо (Москва)
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9
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10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
16.07 20:00
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 - : -
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 - : -
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