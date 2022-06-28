Представитель Ивана Игнатьева предложил «заткнуть рты» недоброжелателям игрока

Представитель бывшего нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева Алан Агузаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал расторжение контракта игрока с клубом.

«Как вы понимаете, вопрос расторжения контракта с «Рубином» — не про деньги. Может, после этого все те, кто считал, что для Игнатьева и его представителей на первом месте деньги, закроют свои рты. К слову, хотел бы добавить, что мне вообще по барабану мнения всяких Уткиных и ему подобных, которые сидят на своих откормленных продажных задницах и вечно несут всякую ахинею», — сказал Агузаров «СЭ».

23-летний футболист выступал в казанском клубе с 2019 года. Его соглашение с «Рубином» было рассчитано до лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 30 матчей за команду, забив 4 гола.