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Представитель Ивана Игнатьева предложил «заткнуть рты» недоброжелателям игрока

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Представитель бывшего нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева Алан Агузаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал расторжение контракта игрока с клубом.

«Как вы понимаете, вопрос расторжения контракта с «Рубином» — не про деньги. Может, после этого все те, кто считал, что для Игнатьева и его представителей на первом месте деньги, закроют свои рты. К слову, хотел бы добавить, что мне вообще по барабану мнения всяких Уткиных и ему подобных, которые сидят на своих откормленных продажных задницах и вечно несут всякую ахинею», — сказал Агузаров «СЭ».

23-летний футболист выступал в казанском клубе с 2019 года. Его соглашение с «Рубином» было рассчитано до лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 30 матчей за команду, забив 4 гола.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
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Иван Игнатьев
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
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 - : -
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 - : -
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