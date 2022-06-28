Представитель Ивана Игнатьева предложил «заткнуть рты» недоброжелателям игрока
Представитель бывшего нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева Алан Агузаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал расторжение контракта игрока с клубом.
«Как вы понимаете, вопрос расторжения контракта с «Рубином» — не про деньги. Может, после этого все те, кто считал, что для Игнатьева и его представителей на первом месте деньги, закроют свои рты. К слову, хотел бы добавить, что мне вообще по барабану мнения всяких Уткиных и ему подобных, которые сидят на своих откормленных продажных задницах и вечно несут всякую ахинею», — сказал Агузаров «СЭ».
23-летний футболист выступал в казанском клубе с 2019 года. Его соглашение с «Рубином» было рассчитано до лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 30 матчей за команду, забив 4 гола.
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10
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11
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12
|Урал
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|0
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13
|Химки
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
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|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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16
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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