Срджан Бабич приехал на стадион «Спартака»
Защитник «Альмерии» Срджан Бабич, который может перейти в «Спартак», приехал на домашний стадион красно-белых перед матчем с «Зенитом» в 5-м туре РПЛ.
18 августа Metaratings сообщал, что 27-летний серб прошел медосмотр и подписал контракт со «Спартаком».
Бабич выступает за «Альмерию» с 2021 года. Он провел за испанский клуб 75 матчей, в которых забил 4 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрального защитника в 3,5 миллиона евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
5
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
6
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
7
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
10
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
11
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
12
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
13
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0
Новости