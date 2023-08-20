Срджан Бабич приехал на стадион «Спартака»

Защитник «Альмерии» Срджан Бабич, который может перейти в «Спартак», приехал на домашний стадион красно-белых перед матчем с «Зенитом» в 5-м туре РПЛ.

18 августа Metaratings сообщал, что 27-летний серб прошел медосмотр и подписал контракт со «Спартаком».

Бабич выступает за «Альмерию» с 2021 года. Он провел за испанский клуб 75 матчей, в которых забил 4 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрального защитника в 3,5 миллиона евро.