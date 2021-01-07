В «Спартаке» отреагировали на желание «Ахмата» выкупить Мелкадзе и Тимофеева

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал слова гендиректора «Ахмата» Ахмеда Айдамирова о возможном выкупе у красно-белых футболистов Артема Тимофеева и Георгия Мелкадзе.

«Ахмат» не обращался к нам по поводу выкупа футболистов. Никаких контактов с грозненским клубом по данному вопросу не было", — сказал Фетисов.

26-летний Тимофеев провел в составе грозненского клуба 17 матчей в РПЛ и забил 3 мяча. На счету 23-летнего Мелкадзе — 2 гола и результативная передача в 15 играх турнира.

(Артем Калинин)