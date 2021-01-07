«Ахмат» планирует выкупить у «Спартака» Тимофеева и Мелкадзе

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» рассказал о планах на арендованных футболистов «Спартака» Артема Тимофеева и Георгия Мелкадзе.

— Мы положительно оцениваем их игру, — сказал Айдамиров «СЭ». — Посмотрим, что у нас с ними получится. В «Спартаке» сейчас новое руководство, будем потихоньку общаться по поводу условий выкупа. Плюс поговорим с самими игроками. Если со всеми договоримся, будем готовы выкупать.

26-летний Тимофеев провел в составе грозненского клуба 17 матчей в РПЛ и забил 3 мяча. На счету 23-летнего Мелкадзе — 2 гола и результативная передача в 15 играх турнира.

(Сергей Федоров)