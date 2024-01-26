В «Спартаке» объяснили свою позицию по переносу матчей 21-го тура РПЛ

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал позицию клуба по переносу матчей 21-го тура РПЛ.

«Мы не предлагали перенос на начало марта. С нашей точки зрения разумной опцией было бы перенести дерби на 9-10 апреля, регламент это позволяет. Но для этого нужно согласие обоих клубов. Соперник не согласился, поэтому наш матч, как и другие, перенесли на 23-25 апреля. Мы не голосовали за этот вариант», — приводит слова Зеленова «РБ Спорт».

26 января на общем собрании клубов РПЛ в связи с проведением президентских выборов с 15 по 17 марта было принято решение перенести матчи тура на 23-25 апреля. Сообщалось, что представители «Зенита» и «Спартака» настаивали на переносе на более раннее время — 5-7 марта.