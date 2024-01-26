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Сегодня, 17:47

В «Спартаке» объяснили свою позицию по переносу матчей 21-го тура РПЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Игроки «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал позицию клуба по переносу матчей 21-го тура РПЛ.

«Мы не предлагали перенос на начало марта. С нашей точки зрения разумной опцией было бы перенести дерби на 9-10 апреля, регламент это позволяет. Но для этого нужно согласие обоих клубов. Соперник не согласился, поэтому наш матч, как и другие, перенесли на 23-25 апреля. Мы не голосовали за этот вариант», — приводит слова Зеленова «РБ Спорт».

26 января на общем собрании клубов РПЛ в связи с проведением президентских выборов с 15 по 17 марта было принято решение перенести матчи тура на 23-25 апреля. Сообщалось, что представители «Зенита» и «Спартака» настаивали на переносе на более раннее время — 5-7 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-spartake-vy-skazali-pozitsiyu-po-perenosu-matchej-21-tura-rpl-klub-predlagal-datu-9-10-aprelya/
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» и «Зенит» были против переноса игр 21-го тура РПЛ на 23-25 апреля

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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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