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Сегодня, 17:51

Селюк назвал странным возможный трансфер Феррейры в «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что МЛС заблокировала переход форвард «Далласа» Хесуса Феррейры в «Спартак».

25 января журналист Том Богерт сообщал, что «Спартак» предлагал 13 миллионов долларов за 23-летнего игрока сборной США, но МЛС заблокировала сделку.

«Из Америки за 13 миллионов... Какая-то странная ситуация. Как правило, в МЛС футболисты не стоят таких денег. Назвать можно любую сумму. Кто-то играет на этом, кто-то не играет», — цитирует Селюка «Спорт День за Днем».

Источник: «Спорт День за Днем»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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