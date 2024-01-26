Селюк назвал странным возможный трансфер Феррейры в «Спартак»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что МЛС заблокировала переход форвард «Далласа» Хесуса Феррейры в «Спартак».

25 января журналист Том Богерт сообщал, что «Спартак» предлагал 13 миллионов долларов за 23-летнего игрока сборной США, но МЛС заблокировала сделку.

«Из Америки за 13 миллионов... Какая-то странная ситуация. Как правило, в МЛС футболисты не стоят таких денег. Назвать можно любую сумму. Кто-то играет на этом, кто-то не играет», — цитирует Селюка «Спорт День за Днем».