Селюк назвал странным возможный трансфер Феррейры в «Спартак»
Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что МЛС заблокировала переход форвард «Далласа» Хесуса Феррейры в «Спартак».
25 января журналист Том Богерт сообщал, что «Спартак» предлагал 13 миллионов долларов за 23-летнего игрока сборной США, но МЛС заблокировала сделку.
«Из Америки за 13 миллионов... Какая-то странная ситуация. Как правило, в МЛС футболисты не стоят таких денег. Назвать можно любую сумму. Кто-то играет на этом, кто-то не играет», — цитирует Селюка «Спорт День за Днем».
Источник: «Спорт День за Днем»
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|2.03
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|00:00
|
Динамо – Локомотив
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Зенит
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|
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Квинси Промес
Спартак
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Локомотив
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Александр Соболев
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