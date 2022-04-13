В «Спартаке» объяснили, как будут использовать измененную эмблему

«Спартак» будет использовать измененную эмблему в рамках мероприятий по столетию клуба

В «Спартаке» объяснили, как будет использоваться эмблема, опубликованная сегодня.

Сегодня, 13 апреля, красно-белые представили специальную эмблему в ретростиле. Как пояснили в пресс-службе «Спартака», она будет использоваться в рамках мероприятий по столетию клуба.

Также сегодня «Спартак» объявил о мероприятиях, запланированных в честь 100-летия клуба.

«Спартак» был основан 18 апреля 1922 года.