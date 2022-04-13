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Сегодня, 17:55

В «Спартаке» объяснили, как будут использовать измененную эмблему

«Спартак» будет использовать измененную эмблему в рамках мероприятий по столетию клуба
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

В «Спартаке» объяснили, как будет использоваться эмблема, опубликованная сегодня.

Сегодня, 13 апреля, красно-белые представили специальную эмблему в ретростиле. Как пояснили в пресс-службе «Спартака», она будет использоваться в рамках мероприятий по столетию клуба.

Также сегодня «Спартак» объявил о мероприятиях, запланированных в честь 100-летия клуба.

«Спартак» был основан 18 апреля 1922 года.

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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
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Арсенал – Ростов
 - : -
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 - : -
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Сочи – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

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Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

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Краснодар

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