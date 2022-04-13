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Полузащитник «Крыльев Советов» Коваленко может сменить гражданство и начать выступать за сборную Армении

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко рассматривает возможность получения армянского гражданства для выступлений за сборную этой страны, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, Федерация футбола Армении до этого уже связывалась с 18-летним футболистом и предлагала ему играть за молодежную сборную, но сейчас игроку предлагают выступать за основную национальную команду.

Коваленко перешел в «Крылья Советов» из «Чертаново» в феврале этого года. Футболист принял участие в 6 матчах самарцев и не отличился результативными действиями.

Также на счету игрока 2 гола и 2 результативных передачи в 9 матчах за сборную России в возрасте до 19 лет.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-kry-l-ev-sovetov-kovalenko-razmy-shlyaet-nad-vy-stupleniem-za-sbornuyu-armenii/
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