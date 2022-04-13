Полузащитник «Крыльев Советов» Коваленко может сменить гражданство и начать выступать за сборную Армении

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко рассматривает возможность получения армянского гражданства для выступлений за сборную этой страны, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, Федерация футбола Армении до этого уже связывалась с 18-летним футболистом и предлагала ему играть за молодежную сборную, но сейчас игроку предлагают выступать за основную национальную команду.

Коваленко перешел в «Крылья Советов» из «Чертаново» в феврале этого года. Футболист принял участие в 6 матчах самарцев и не отличился результативными действиями.

Также на счету игрока 2 гола и 2 результативных передачи в 9 матчах за сборную России в возрасте до 19 лет.