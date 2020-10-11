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В «Спартаке» может появиться трансферный комитет

19:09
Леонид Федун, Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Леонид Федун, Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Как стало известно «СЭ», в структуре управления «Спартака» может появиться трансферный комитет. Инициатором выступила Зарема Салихова — супруга владельца клуба Леонида Федуна.

В летнее трансферное окно (открыто до 17 октября) состав красно-белых пополнили два футболиста: нападающий Александр Кокорин и полузащитник Остон Урунов. В ближайшее время игроком «Спартака» должен стать полузащитник «Челси» Виктор Мозес. (Вячеслав Короткин)

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