В «Спартаке» может появиться трансферный комитет
Как стало известно «СЭ», в структуре управления «Спартака» может появиться трансферный комитет. Инициатором выступила Зарема Салихова — супруга владельца клуба Леонида Федуна.
В летнее трансферное окно (открыто до 17 октября) состав красно-белых пополнили два футболиста: нападающий Александр Кокорин и полузащитник Остон Урунов. В ближайшее время игроком «Спартака» должен стать полузащитник «Челси» Виктор Мозес. (Вячеслав Короткин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.