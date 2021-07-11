В «Спартаке» готовы обеспечить место для вакцинации на стадионе

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что клуб готов обеспечить место для вакцинации от коронавируса на стадионе.

— РПЛ отправил запрос в Роспотребнадзор по поводу того, чтобы на стадионах сделали пункты вакцинации. Ваш стадион к этому готов?

— Мы отправили в том же письме в РПН информацию о том, что мы готовы обеспечить место для вакцинации или предоставить места для расположения мобильных пунктов вакцинирования.

— Какие-то рестораны чуть ли не сами оплачивают тесты ПЦР. Может быть, ваш клуб тоже готов какую-то сделать скидку на билет тем людям, которые будут ходить, и которые будут тесты делать?

— Мы согласовали и утвердили билетную программу. Касаемо скидки — будем смотреть, исходя из того, какое решение будет принято. Конечно, нам в первую очередь хотелось бы, чтобы болельщики посетили стадион. Первые матчи, которые у нас проходят, они в основном для низшей категории, там и так минимальная цена, но это мы будем смотреть уже впоследствии, когда получим решение: матчи со зрителями у нас или без.

30 июня руководство РПЛ обратилось в Роспотребнадзор с просьбой объяснить порядок допуска зрителей на стадионы по QR-кодам.