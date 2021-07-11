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Генеральный директор «Спартака» прокомментировал возможное введение потолка зарплат

21:46
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о возможном введение потолка зарплат в российском футболе.

— Что вы думаете о потолке зарплат, который может появиться у нас?

— Не знаю, как это будет возможно в РПЛ. Если будет определенное решение РФС, то да. В молодежной команде и в «Спартаке-2» мы подписываем контракты по определенной лесенке. Там они имеют определенный потолок зарплаты, где у команд разные цифры. Но игроки имеют возможность пойти на повышение зарплаты.

— Что вы думаете о всей ситуации с лимитом на легионеров?

— Лично я не за лимит. Хотя бы по причине того, что он повышает стоимость наших игроков. Мы вынуждены платить большие зарплаты, в следствии этого они не совсем заинтересованы в Европе. Там зарплаты ниже. С точки зрения спортивного принципа, лимит играет свою роль.

— Что происходит с Промесом? Действительно ли прокуратура настаивает на обвинительном решении?

— Идет процесс, который до сих пор не завершен. Я думаю, что возобновили то, что происходило полгода назад. Промес никак на это не реагирует, он занимается футболом.

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