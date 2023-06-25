В «Сочи» заявили, что Жоаозиньо поддерживает форму с командой

Руководитель пресс-службы и клубных медиа «Сочи» Нарек Торосян в разговоре с «СЭ» заявил, что Жоаозиньо поддерживает форму с командой.

25 июня «Сочи» обыграл «Аланию» в товарищеском матче (2:1), а Жоаозиньо забил один из голов сочинцев.

«Мы расстались с Жоаозиньо. Он тренируется с нами и просто поддерживает форму», — сказал Торосян «СЭ».

9 июня «Сочи» сообщил об уходе Жоаозиньо. 34-летний бразилец с российским паспортом играл за сочинцев с 2020 года. На его счету 9 мячей и 8 голевых передач в 74 играх за команду.