В «Сочи» заявили, что Жоаозиньо поддерживает форму с командой
Руководитель пресс-службы и клубных медиа «Сочи» Нарек Торосян в разговоре с «СЭ» заявил, что Жоаозиньо поддерживает форму с командой.
25 июня «Сочи» обыграл «Аланию» в товарищеском матче (2:1), а Жоаозиньо забил один из голов сочинцев.
«Мы расстались с Жоаозиньо. Он тренируется с нами и просто поддерживает форму», — сказал Торосян «СЭ».
9 июня «Сочи» сообщил об уходе Жоаозиньо. 34-летний бразилец с российским паспортом играл за сочинцев с 2020 года. На его счету 9 мячей и 8 голевых передач в 74 играх за команду.
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13
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14
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15
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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