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Сегодня, 10:55

В «Сочи» разъяснили ситуацию с возможным уходом Нобоа: «Нет ничего конкретного»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Кристиан Нобоа.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о возможном уходе полузащитника клуба Кристиана Нобоа.

Ранее сообщалось, что Нобоа в это трансферное окно может вернуться в «Эмелек», воспитанником которого является.

«Я думаю, что надо чуть набраться терпения. Как будет что-то конкретное, так мы скажем. Пока ничего комментировать нет смысла. Нет ничего конкретного», — сказал Рубашко «СЭ».

Нобоа с 2007 года играет в России. Он выступал за «Рубин», «Динамо», «Ростов» и «Зенит».

В этом сезоне 38-летний эквадорский полузащитник сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

Кристиан Нобоа
ФК Сочи
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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