Нобоа может вернуться в «Эмелек»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в это трансферное окно может покинуть российскую команду. Трансфер может быть отложен до лета.

Как сообщил в Twitter журналист La Radio Redonda Андрес Иллингворт, есть вероятность, что 38-летний эквадорец вернется в «Эмелек», воспитанником которого является. Встречи между руководством клуба и игроком уже были.

Нобора с 2007 года играет в России. Он выступал за «Рубин, «Динамо», «Ростов» и «Зенит».

В этом сезоне эквадорский полузащитник сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.