В «Сочи» ответили на вопрос о будущем полузащитника Нобоа

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов ответил на вопрос о будущем полузащитника Кристиана Нобоа.

«У Нобоа действующий контракт, он заканчивается не завтра. Он один из лидеров команды, коллективный игрок в центре поля. Сегодня он не смог появиться с первых минут», — сказал Хохлов на послематчевой пресс-конференции.

Нобоа выступает за «Сочи» с 2019 года. В текущем сезоне 38-летний футболист провел 5 матчей в чемпионате России и отметился 1 голом.

В январе 2023 года Нобоа продлил контракт с «Сочи». Соглашение с эквадорцем было заключено по схеме «1+1».