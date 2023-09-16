Мележикову не понравилась игра «Спартака» в матче с «Сочи»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу красно-белых в матче 8-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0).

«Игра «Спартака» не понравилась! Ноль ударов по воротам у «Сочи» в первом тайме и семь у «Спартака». Конечно, должна была быть уверенная победа еще в первом тайме! Гол и минимальная победа на последних минутах в большинстве разве может радовать?! Что порадовало: так это старание и самоотдача ребят на протяжении всего матча! Как говорится: додавили! Но пробить оборону «Сочи» смогли все-таки после травмы их защитника. Так что, три очка радуют, но игру и счет я ожидал другие», — сказал Мележиков «СЭ».

«Спартак» прервал серию из 4 матчей без побед. После 8 туров чемпионата России красно-белые набрали 13 очков и расположились на 6-м месте. «Сочи» (6) идет на 12-й позиции.