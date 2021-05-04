La Gazzetta dello Sport посвятила целую статью Артему Дзюбе

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport посвятили материал форварду «Зенита» Артеме Дзюбе.

Статья получила следующий заголовок: «Издевательства, ссоры и горячие скандалы: 10 безумств Дэдпула-Дзюбы, которые нельзя пропустить».

Прозвище, данное итальянской газетой, посвящено костюму российского футболиста, в котором форвард праздновал победу «Зенита» в РПЛ.

«Странные поступки в духе Артема Дзюбы. Он такой — война и мир мяча, обоюдоострый меч, который сначала крупно ошибается, а потом раскаивается», — говорится в анонсе статьи.

В нынешнем сезоне Дзюба провел в РПЛ 26 матчей, отметившись 16 забитыми мячами (три — с пенальти) и шестью результативными передачами.