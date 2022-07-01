Президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил о договоренности с тренером Точилиным
Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о задачах команды на предстоящий сезон-2022/23 и прокомментировал приход в команду тренера Александра Точилина.
— Какие задачи на сезон?
— Выигрывать каждую игру. У нас были такие задачи и они остаются.
— Не будете строго требовать повторения второго места?
— Я никогда строго не спрашиваю. Я прошу, чтобы каждый занимался тем, чем он может, чтобы была единая команда и всегда побеждать к каждой игре и готовится к каждой игре. Есть ли уже договоренность с Точилиным? Конечно, она уже у нас есть, — сказал Ротенберг.
17 июля «Сочи» сыграет в 1-м туре чемпионата России-2022/23 против «Торпедо».
В минувшем сезоне сочинцы заняли второе место в РПЛ.
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|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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