Президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил о договоренности с тренером Точилиным

Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о задачах команды на предстоящий сезон-2022/23 и прокомментировал приход в команду тренера Александра Точилина.

— Какие задачи на сезон?

— Выигрывать каждую игру. У нас были такие задачи и они остаются.

— Не будете строго требовать повторения второго места?

— Я никогда строго не спрашиваю. Я прошу, чтобы каждый занимался тем, чем он может, чтобы была единая команда и всегда побеждать к каждой игре и готовится к каждой игре. Есть ли уже договоренность с Точилиным? Конечно, она уже у нас есть, — сказал Ротенберг.

17 июля «Сочи» сыграет в 1-м туре чемпионата России-2022/23 против «Торпедо».

В минувшем сезоне сочинцы заняли второе место в РПЛ.