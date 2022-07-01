В «Сочи» рассказали об отношении к уходу Федотова с поста главного тренера

Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, что думает об уходе главного тренера Владимира Федотова в ЦСКА. Он признался, что команда не в обиде на специалиста.

— Сарвели только вливается в наш коллектив. Он потихоньку начинает проявлять свои лучшие качества. Он покажет всем того Сарвели, которого хотят видеть.

— Есть обиды, что Федотов не остался?

— Какие могут быть обиды? Обид никаких нет. Каждый должен работать на своем месте. Результат покажет, кто на что способен. Дай Бог, чтобы проявил себя так же, как мог проявить себя в «Сочи», когда была единая команда и все работали на одного тренера. Дальше будет видно, как он проявит себя в другом коллективе. Для него это выбор, испытание. Дай Бог, чтобы все получилось.