В «Сочи» рассказали об отношении к уходу Федотова с поста главного тренера
Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, что думает об уходе главного тренера Владимира Федотова в ЦСКА. Он признался, что команда не в обиде на специалиста.
— Сарвели только вливается в наш коллектив. Он потихоньку начинает проявлять свои лучшие качества. Он покажет всем того Сарвели, которого хотят видеть.
— Есть обиды, что Федотов не остался?
— Какие могут быть обиды? Обид никаких нет. Каждый должен работать на своем месте. Результат покажет, кто на что способен. Дай Бог, чтобы проявил себя так же, как мог проявить себя в «Сочи», когда была единая команда и все работали на одного тренера. Дальше будет видно, как он проявит себя в другом коллективе. Для него это выбор, испытание. Дай Бог, чтобы все получилось.
15 июня московский клуб объявил о назначении 55-летнего специалиста. Контракт тренера с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. По итогам сезона-2021/22 «Сочи» занял второе место в турнирной таблице РПЛ.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
|0
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|0-0
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6
|Локомотив
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|0-0
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
|0
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|0
|0-0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -