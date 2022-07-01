Гаранин — о должности в «Сочи»: «Это мечта большого количества людей»
Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал о своем отношении к новой должности и атмосфере в команде.
— Блестяще работается нашему тренерский штабу. Замечательная обстановка. Позитивное настроение. Понятно, что есть вопросы у ребят, но это нормально, мы новые в клубе. Ребята уважали предыдущий тренерский штаб.
— «Сочи» для вас повышение. Не было нервозности?
— Такими предложениями не разбрасываются. Это мечта большого количества людей тренировать «Сочи». Наш тренерский штаб рванул.
Очень приятно, что не было никаких спекуляций, никаких деталей не провозилось. У меня семья даже не знала этого. Лицензии нет и сейчас, но это не проблема. Главное, чтобы внутри все отвечали за определенный вид работы. Мы общаемся с главным тренером, какие-то детали он говорит про тренировочный процесс. Это приедет человек из-за границы, не Точилин.
В минувшем сезоне Гаранин помог «Енисею» пробиться в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России и финишировать на пятом месте в первенстве ФНЛ.
«Сочи» c января 2020 года тренировал Владимир Федотов. 55-летний специалист покинул команду по окончании сезона-2021/22 и возглавил ЦСКА.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -