Гаранин — о должности в «Сочи»: «Это мечта большого количества людей»

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал о своем отношении к новой должности и атмосфере в команде.

— Блестяще работается нашему тренерский штабу. Замечательная обстановка. Позитивное настроение. Понятно, что есть вопросы у ребят, но это нормально, мы новые в клубе. Ребята уважали предыдущий тренерский штаб.

— «Сочи» для вас повышение. Не было нервозности?

— Такими предложениями не разбрасываются. Это мечта большого количества людей тренировать «Сочи». Наш тренерский штаб рванул.

Очень приятно, что не было никаких спекуляций, никаких деталей не провозилось. У меня семья даже не знала этого. Лицензии нет и сейчас, но это не проблема. Главное, чтобы внутри все отвечали за определенный вид работы. Мы общаемся с главным тренером, какие-то детали он говорит про тренировочный процесс. Это приедет человек из-за границы, не Точилин.

В минувшем сезоне Гаранин помог «Енисею» пробиться в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России и финишировать на пятом месте в первенстве ФНЛ.

«Сочи» c января 2020 года тренировал Владимир Федотов. 55-летний специалист покинул команду по окончании сезона-2021/22 и возглавил ЦСКА.