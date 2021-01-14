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В Швеции сообщают, что Васютин может стать игроком «Юргордена»

19:05
Александр Васютин. Фото ФК «Зенит»
Александр Васютин. Фото ФК «Зенит»
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Вратарь «Зенита» Александр Васютин попал в сферу интересов «Юргордена», утверждает Expressen.

«Юргорден» ищет нового первого вратаря после возвращения Пера Кристиана Бротвейта в «Гронинген». Шведский клуб планирует арендовать Васютина до конца 2021 года.

Васютин — воспитанник «Зенита». Голкипер выступал за финский «Лахти» и норвежский «Сарпсборг», после чего вернулся в петербургский клуб летом 2019 года. Контракт 25-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2022/2023. В нынешнем сезоне Васютин ни разу не сыграл за «Зенит».

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