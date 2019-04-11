В Сети появилось видео конфликта Гулиева с гражданином США

В Интернете появилось видео, на котором запечатлен конфликт хавбека "Спартака" Аяза Гулиева и гражданина США Майкла Коу Джона Эли. 22-летний хавбек сломал американцу нос после инцидента на дороге и был доставлен в полицию.

Позже иностранец написал заявление об отсутствии претензий к россиянину - тот несколько раз извинился за свое поведение и предложил оплатить визиты к врачам.

Видео с камер: футболист "Спартака" Аяз Гулиев избивает пешехода, который помешал проехать ему на "красный".



Бьёт раз, уходит, потом возвращается и начинает избивать по-настоящему. Наказывает. pic.twitter.com/bXGu2edwwP – baza (@bazabazon) 11 апреля 2019 г.

В текущем сезоне Гулиев провел 25 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Хавбек "Спартака" Гулиев сломал нос американцу и был доставлен в полицию