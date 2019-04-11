21:15 | Футбол — РПЛ

В Сети появилось видео конфликта Гулиева с гражданином США

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В Интернете появилось видео, на котором запечатлен конфликт хавбека "Спартака" Аяза Гулиева и гражданина США Майкла Коу Джона Эли. 22-летний хавбек сломал американцу нос после инцидента на дороге и был доставлен в полицию. 

Позже иностранец написал заявление об отсутствии претензий к россиянину - тот несколько раз извинился за свое поведение и предложил оплатить визиты к врачам.

В текущем сезоне Гулиев провел 25 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Хавбек "Спартака" Гулиев сломал нос американцу и был доставлен в полицию

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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