Чернов назвал самый яркий матч «Спартака» в этом году

Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» назвал самый запоминающийся матч команды в 2023 году.

«Трудно выделить, но назову матч в Кубке России с «Пари НН». Было много голов, мы сначала выигрывали, потом проигрывали, потом вытащили матч в концовке», — сказал Чернов «СЭ» после матча с «Крыльями Советов» (3:0).

По итогам 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.

В нынешнем сезоне 27-летний защитник провел за красно-белых 13 матчей в чемпионате страны и Кубке России, в которых не отметился результативными действиями.