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Сегодня, 18:45

«Наполи» согласовал с Кварацхелией условия личного контракта до 2027 года

Бывший полузащитник «Рубина» Кварацхелия близок к переходу в «Наполи»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия близок к переходу в «Наполи», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, сделка по трансферу 21-летнего грузина находится в финальной стадии.

Отмечается, что неаполитанский клуб и полузащитник согласовали условия личного контракта до 2027 года с зарплатой 1,1 млн евро в год.

Напомним, что Кварацхелия перешел в «Динамо» после расторжения соглашения с «Рубином».

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1511343226116091909
Хвича Кварацхелия
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В «Наполи» отреагировали на новость о возможном подписании Кварацхелии на пять лет
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3
 Интер 30 18 9 3 63-24 63
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
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 Рома 31 16 6 9 51-35 54
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