«Наполи» согласовал с Кварацхелией условия личного контракта до 2027 года

Бывший полузащитник «Рубина» Кварацхелия близок к переходу в «Наполи»

Полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия близок к переходу в «Наполи», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, сделка по трансферу 21-летнего грузина находится в финальной стадии.

Отмечается, что неаполитанский клуб и полузащитник согласовали условия личного контракта до 2027 года с зарплатой 1,1 млн евро в год.

Напомним, что Кварацхелия перешел в «Динамо» после расторжения соглашения с «Рубином».