«Наполи» согласовал с Кварацхелией условия личного контракта до 2027 года
Бывший полузащитник «Рубина» Кварацхелия близок к переходу в «Наполи»
Полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия близок к переходу в «Наполи», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
По информации источника, сделка по трансферу 21-летнего грузина находится в финальной стадии.
Отмечается, что неаполитанский клуб и полузащитник согласовали условия личного контракта до 2027 года с зарплатой 1,1 млн евро в год.
Напомним, что Кварацхелия перешел в «Динамо» после расторжения соглашения с «Рубином».
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|
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|14
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|33
|
15
|Специя
|31
|9
|5
|17
|32-54
|32
|
16
|Сампдория
|31
|8
|5
|18
|39-52
|29
|
17
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|31
|5
|10
|16
|29-59
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|
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|2
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|
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|9.04
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Эмполи – Специя
|- : -
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|
Интер – Верона
|- : -
|9.04
|21:45
|
Кальяри – Ювентус
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|10.04
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|
Дженоа – Лацио
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