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Прядкин: «У идей реформ появляется все больше сторонников»

13:56
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Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин считает, что необходимо досконально изучить предложенные реформы российского футбольного чемпионата.

«Клубы в связи с экономической повесткой понимают, что нам нужно меняться. У идей реформ появляется все больше сторонников. Наверное, повлияли и результаты сборной. Мы живем в достаточно жестком графике структуры календаря. В голландских вариантах не представлены окна для Кубка России. Есть и другие нюансы. Необходимо досконально все изучить. Еще раз повторюсь, что нам нужно выслушать клубы и выдвинуть уже общую позицию», — сказал Прядкин.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.

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Сергей Федоров все материалы автора

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