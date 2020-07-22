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В РПЛ станет на двух арбитров меньше

18:23
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Сегодняшний матч 30-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Зенит» станет последним в карьере для 47-летнего Антона Аверьянова и 45-летнего Тихона Калугина?, ассистентов ФИФА, одних из лучших помощников судей в истории премьер-лиги.

Калугин занимается судейством с 1992 года, Аверьянов — с 1993-го. (Александр Бобров)

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