В РПЛ станет на двух арбитров меньше

Сегодняшний матч 30-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Зенит» станет последним в карьере для 47-летнего Антона Аверьянова и 45-летнего Тихона Калугина?, ассистентов ФИФА, одних из лучших помощников судей в истории премьер-лиги.

Калугин занимается судейством с 1992 года, Аверьянов — с 1993-го. (Александр Бобров)