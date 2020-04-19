В РПЛ рассказали, что будет с истекающими контрактами игроков и тренеров

В российской премьер-лиге рассказали, что будет с контрактами игроков и тренеров, которые заканчиваются в конце сезона.

«Все трудовые договоры на территории России регулируются законодательством нашей страны. РПЛ рекомендовала сторонам таких соглашений провести переговоры, чтобы найти оптимальное и справедливое решение, — информирует официальный сайт лиги.

На основе пункта 2 статьи 18 регламента ФИФА, публикуем рекомендации для самых распространенных случаев:

— если договор истекает в первоначальную дату окончания сезона, рекомендуется продлить срок действия договора до новой даты окончания

— если соглашение рассчитано с первоначальной даты начала следующего сезона, рекомендуется перенести срок вступления соглашения в силу на новую дату следующего сезона.

Тем не менее, окончательное решение остается за клубами, у которых есть законное право самостоятельно определять, как поступать в каждом случае».

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

По последним данным, в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.