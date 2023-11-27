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Кавазашвили призвал РФС вернуться на систему «весна-осень»

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Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об игре 16-го тура РПЛ между красно-белыми и «Балтикой» (2:0).

«Если говорить про матч «Спартака» и «Балтики», то я очень рад, что красно-белые победили. Но, я повторюсь, РФС должен вернуться на систему «весна-осень». В эти времена года чемпионат проходил прекрасно. Как можно пропустить летний период, когда самый разгар игровых возможностей? Это придумали хозяева футбольных клубов, которые решили летом не играть, так как трансферное окно открыто в этот период и надо, чтобы команды были свободны», — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» располагается на 15-й строчке с 12 очками.

Источник: Metaratings.ru
Анзор Кавазашвили
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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