В «Роторе» прокомментировали возможную вакцинацию от коронавируса

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский в разговоре с «СЭ» рассказал, планируется ли в команде вакцинация футболистов от коронавируса.

— Это личное решение каждого человека. Кто захочет — будет вакцинироваться. Слышал слова Григория Викторовича (Иванов, президент «Урала» — прим. «СЭ») о том, что многие игроки не хотят прививаться. Я считаю, что если люди столкнулись с этой болезнью и хотят вакцинироваться — они имеют на это полное право. На данный момент не знаю в «Роторе» никого, кто уже вакцинировался.

Ранее врач «Локомотива» Никита Карлицкий выступил за вакцинацию футболистов от коронавируса.

(Владимир Пушкарев)